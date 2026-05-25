Fallece motociclista, arrollado por camión

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Camión de carga atropella a motociclista y una mujer que lo acompañaba en su vehículo en el cruce de las calles Ceibas y Pinos, el conductor fue trasladado de emergencia a un hospital, pero en el trayecto falleció, debido a las severas lesiones sufridas, mientras que su acompañante quedó internada en el nosocomio, recuperándose de las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en la colonia Olivar de las Ánimas, en el cruce de las calles Ceibas y Pinos, donde un camión de carga terminó arrollando al motociclista que viajaba con una mujer.

Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo de las corporaciones de emergencia para auxiliar a los tripulantes de la motocicleta, debido a las malas condiciones en que quedaron.

Al llegar, los paramédicos observaron que el hombre presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue subido a una ambulancia para trasladarlo rápidamente a un hospital de la ciudad. Lamentablemente, se reportó que al llegar al hospital falleció el conductor de la motocicleta, quien fue identificado como Francisco C.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar también acudieron elementos de las corporaciones policiacas.

El conductor del camión quedó detenido mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en este accidente, de fatales consecuencias.