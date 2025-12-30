logo pulso
Estado

Falta de recursos retrasó programa Empodérate Mujer

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Falta de recursos retrasó programa Empodérate Mujer

CIUDAD VALLES.- Falta de recursos de la Universidad de Ecatepec y del Gobierno causaron que se postergaran las clases universitarias para mujeres del programa "Empodérate", explicó la directora de la Instancia de la Mujer, Rebeca Terán Guevara.

Como se dio a conocer en días pasados, varias mujeres que se inscribieron en este programa para estudiar una carrera se quejaron de que no hubo inicio de clases en línea, la directora Terán Guevara dijo que luego de visitar el Departamento de Profesionalizaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), han acordado cambiar de Universidad para que ofrezca las clases y que se les avisará a cada una de las 342 becadas que iniciarían clases en el próximo ciclo escolar, puesto que también la temporalidad escolar estaba desfasada cuando se realizó el convenio. 

