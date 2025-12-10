Festejan a la Inmaculada Concepcióm de María

Matehuala.- Se llevaron a cabo los festejos a la Inmaculada concepción de María en la Catedral de Matehuala, el pasado lunes 8 de diciembre, donde hubo peregrinaciones y una misa especial por monseñor Margarito Salazar Cárdenas Obispo de Matehuala.

Durante los festejos a la Inmaculada concepción de María se estuvo llevando a cabo un novenario y peregrinaciones que salieron de distintos puntos de la ciudad de Matehuala, pues hay que recordar que la Inmaculada Concepción es la santa Patrona de la Catedral, así mismo desde temprana hora acudieron fieles católicos a cantarle las ya tradicionales mañanitas.

Para finalizar las fiestas patronales que se llevó a cabo ya por la noche las íltimas peregrinaciones del donde acudieron varios niños que se caracterizaron de angelitos, así como niñas de la Inmaculada Concepción, la peregrinación recorrió las principales calles del Centro de la Ciudad hasta terminar en la Catedral de Matehuala.

Para finalizar las fiestas en la Catedral de Matehuala hubo una gran muestra de fuegos artificiales, cabe hacer mención que en la colonia Concepción también hay un templo dedicado a esta virgen por lo que también llevaron a cabo un gran evento para sus fiestas patronales, en las que inclusive al terminar hubo un gran baile.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí