Festejan cumpleaños de Armando Alvarado

Matehuala.- Habitantes y el Club de la Plaza de Armas se unieron para llevar a cabo el cumpleaños del ícono de Matehuala Armando Alvarado, la fiesta se llevó a cabo en la Plaza de Armas donde la gente se unió para llevar comida, refrescos, desechables, piñatas, pasteles y dulces.

Armando Alvarado es un personaje muy conocido y querido en la ciudad, pues siempre anda en la calle vendiendo dulces en su canasta, gritando porras, entrando a las fiestas y velorios pidiendo su comida, e incluso el compositor Jaime López le compuso su canción.

Armando cumplió 65 años de edad, para festejar su cumpleaños él quería una fiesta en la Plaza de Armas y se convocó a la población para festejarlo en este lugar, de lo cual hubo una excelente respuesta de la población, que inmediatamente se unieron para que se organizara este evento.

Inclusive un sonido participó para hacerle realidad su sueño de una fiesta en Plaza de Armas al conocido Armando, y fue el DJ Leo quien se encargó de poner música que puso a bailar a todas las personas, a quien ya es todo un icono de la ciudad de Matehuala e inclusive hay videos de el en Youtube.com por lo que es muy famoso.

Armando agradeció a todos las muestras de cariño recibidas en su fiesta de cumpleaños, de parte de familias.