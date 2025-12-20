logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Estado

Fiestas guadalupanas en el Ojo de Agua

Por Jesús Vázquez

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- Con gran alegría se llevaron a cabo las fiestas patronales en el Ojo de Agua las cuales son en honor a la Virgen de Guadalupe, en este lugar las fiestas patronales las hacen una semana después del 12 de diciembre, ya que esta iglesia también pertenece a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, las posponen para que no se junten las fiestas patronales con las del Santuario de Guadalupe.

Las fiestas patronales inician el 18 de diciembre para que no se junten con las fiestas del Santuario, ya que ambas iglesias pertenecen a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y ellos les festejan sus fiestas patronales ya que la iglesia del Ojo de Agua fue la primera que se hizo en Matehuala, además de que cuentan con una réplica de la imagen de la Virgen Morena de la Basílica de México la cual tiene más de doscientos años de antigüedad.

Durante las fiestas patronales llevaron a cabo un novenario de misas, además de que hubo peregrinaciones de diferentes comunidades, danzas, también una carrera atlética, además que afuera de la iglesia se colocaron puestos de antojitos mexicanos y algunos juegos mecánicos, al término de cada misa hubo algunas actividades culturales para fomentar la convivencia familiar.

