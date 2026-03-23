Firman convenio para la defensa de mujeres

Matehuala.- La encargada del Centro de Justicia para Mujeres del Estado Esther Angélica Martínez, llevó a cabo una firma de convenios con ayuntamientos del altiplano potosino, Universidad de Matehuala y Tecnológico de Matehuala, para que trabajen en favor de las mujeres y se unan a combatir la violencia contra las mujeres y defender sus derechos.

Se contó con la presencia de presidentes de municipales y representantes de los municipios del altiplano como Cedral, Catorce, Matehuala, Vanegas y Villa de la Paz, firmaron un convenio con el Centro de Justicia de Mujeres también estuvo presente la Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres sede Matehuala, Sandra Flores Domínguez.

Este convenio es para buscar que se lleven acciones para proteger a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia, se está trabajando para hacerlo en el Altiplano potosino, y con este convenio las mujeres podrán acceder a más posibilidades en la defensa de sus derechos y construir un camino libre de violencia para ellas y su familia, con la alianza que tendrán con los municipios del Altiplano y el Centro de Justicia para las Mujeres habrá mayor protección para las mujeres.

Se comentó que se hará un trabajo en equipo con esta firma de convenios, pues se está trabajando para mejorar la calidad de vida de las mujeres, pues esto es parte de la lucha de las mujeres para tener mejores casos laborales y mejor calidad de vida.

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