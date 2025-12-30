logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Frente frío causa daños y cortes de luz

Ráfagas de viento dañaron cableado y colapsaron árboles

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Frente frío causa daños y cortes de luz

CIUDAD VALLES.- Entrada de frente frío tumbó dos árboles y dejó varias colonias sin luz este lunes.

Alrededor de la una de la tarde, las ráfagas de viento comenzaron a golpear con una fuerza de 30 kilómetros por hora, causando que cableado y árboles alteraran el flujo de energía, como en partes de La Pimienta y de la colonia La Diana, así como en el sector sur de la ciudad.

Además de ese desperfecto, hubo dos caídas de árboles, uno de ellos en el cruce de Pedro J. Méndez y Bolivia de la colonia Cuauhtémoc, donde cayó encima de una camioneta de modelo reciente, aunque no hubo reportes de heridos.

Los operarios de Protección Civil comenzaron poco después con los trabajos de remoción de los macizos que estaban provocando problemas de vialidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abundan pedigüeños en cruceros
Abundan pedigüeños en cruceros

Abundan pedigüeños en cruceros

SLP

Carmen Hernández

Menores de edad son usados por adultos para pedir caridad

Jóvenes acuden a recoger cartilla militar
Jóvenes acuden a recoger cartilla militar

Jóvenes acuden a recoger cartilla militar

SLP

Carmen Hernández

Motociclista ebrio chocó contra repartidor
Motociclista ebrio chocó contra repartidor

Motociclista ebrio chocó contra repartidor

SLP

Redacción

Llaman a no regalar mascotas a niños
Llaman a no regalar mascotas a niños

Llaman a no regalar mascotas a niños

SLP

Carmen Hernández