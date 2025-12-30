Frente frío causa daños y cortes de luz

CIUDAD VALLES.- Entrada de frente frío tumbó dos árboles y dejó varias colonias sin luz este lunes.

Alrededor de la una de la tarde, las ráfagas de viento comenzaron a golpear con una fuerza de 30 kilómetros por hora, causando que cableado y árboles alteraran el flujo de energía, como en partes de La Pimienta y de la colonia La Diana, así como en el sector sur de la ciudad.

Además de ese desperfecto, hubo dos caídas de árboles, uno de ellos en el cruce de Pedro J. Méndez y Bolivia de la colonia Cuauhtémoc, donde cayó encima de una camioneta de modelo reciente, aunque no hubo reportes de heridos.

Los operarios de Protección Civil comenzaron poco después con los trabajos de remoción de los macizos que estaban provocando problemas de vialidad.

