Estado

Gallardo supervisa labores de limpieza en Tamazunchale

Autoridades mantienen operativo permanente de apoyo en municipios afectados de la Huasteca

Por Redacción

Octubre 13, 2025 04:37 p.m.
A
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, recorrió colonias y barrios de Tamazunchale afectados por la creciente del río, donde se realizaron acciones de limpieza, saneamiento y desinfección.

Durante la visita, se entregaron apoyos alimentarios, paquetes de limpieza y diversos enseres domésticos, como colchones, estufas, cobijas y utensilios de cocina, con el objetivo de atender a las familias que sufrieron pérdidas materiales.

En los sectores más afectados, como el barrio El Carmen y la colonia La Estrella, personal de Protección Civil Estatal, la Secretaría de la Marina y el Ejército Mexicano implementaron labores del Plan DN-III-E para el retiro de escombros y el saneamiento de viviendas, luego de que el nivel del lodo superara los 30 centímetros.

El mandatario estatal instruyó mantener un operativo permanente de apoyo en los municipios de la Huasteca que registraron mayores daños por las lluvias, con el fin de restablecer los servicios y garantizar la seguridad de la población.

SLP

Redacción

Autoridades mantienen operativo permanente de apoyo en municipios afectados de la Huasteca

