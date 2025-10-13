Evalúan daños en puentes y caminos

Ciudad Fernández.- Elementos de la dirección de Protección Civil realizan un recorrido para evaluar daños en las estructuras de los puentes y cruces que conectan las localidades que fueron afectadas por las recientes lluvias.

En cuanto al paso a la localidad del Paraíso, refieren que aún no es recomendable transitar por la corriente que aún continúa sobre el río.

Sin embargo de Mojarras al Sermón se puede transitar con precaución en vehículos como camionetas, alertan por unidades de menor tamaño.

Así mismo de la Noria a Ojo de Agua de Solano no es recomendable transitarlo por la fuerte corriente que aún lleva el río.

En cuanto a la comunidad de Puestecitos a San Pablo, se encuentra liberado para el tránsito con precaución, por los daños estructurales en los barandales y puede generar aún riesgo de desprenderse y caer.

Indicaron que de la calle Colón que comunica al Ejido de los Llanitos permanece cerrada por los daños estructurales del vado y hay riesgo de lesionarse.

Se le recomienda a la ciudadanía no exponer su vida, al cruzar arroyos y ríos.