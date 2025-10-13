Se suicida un hombre con veneno para ratas

Matehuala.- Un hombre se suicida con veneno para ratas en una obra en construcción en la colonia Luis Echeverría, el suicida dejó una carta póstuma, fue identificado como Carlos, de 38 años de edad.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado en la colonia Luis Echeverría, cuando ciudadanos reportaron una persona de sexo masculino que estaba tirada en el piso en una obra en construcción, por lo que solicitaron auxilio y acudieron elementos de las corporaciones de emergencia, así como de corporaciones policiacas.

Al ser revisado el cuerpo por los paramédicos, vieron que el hombre ya no tenía signos vitales, el que aparentemente había consumido veneno para ratas, los elementos de las corporaciones policiacas acordonaron el área para llevar a cabo las debidas investigaciones, así mismo se comunicaron con el Ministerio Público para reportar que había un hombre sin vida, y acudieran a levantar el cuerpo.

Cerca del cuerpo se encontraba el veneno para rata que había consumido, además de una carta póstuma para la familia, al llegar los peritos levantaron el cuerpo y fue llevado a realizarle los exámenes de ley.

