Ganaderos deberán informar de posibles casos: Sedarh

CIUDAD VALLES. -El secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas dijo que los productores no deben tener miedo de informar, en caso de encontrar casos de gusano barrenador en sus animales o mascotas.

Antes de entrar a la reunión informativa urgente sobre la presencia del gusano barrenador en Ébano y las previsiones que hay que tomar, Díaz Salinas ofreció confianza a los ganaderos para que informen rápido cualquier problema que detecten en sus animales, sea ganado o mascotas, porque la premisa es contener las infecciones, que son dos, aparecidas en ese municipio, cercano a Tamuín y Valles y que no quieren que aparezcan en más animales de sangre caliente, que es a los que ataca esta larva que enferma a los animales a través de heridas abiertas o epitelios.

Dijo que deben tener toda la confianza de informar, para actuar en consecuencia, que no habrá sanciones de ningún tipo, porque es un problema que se mueve con la misma disposición que la aparición de la mosca en los aires de la Huasteca.