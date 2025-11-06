Operativo policiaco en el CBTA 52

Matehuala.- A través de redes sociales se difundió que un alumno del CBTA 52 cargaba un arma de fuego y pretendía atentar contra un compañero, ante esta situación se llevó a cabo un operativo de seguridad en el plantel educativo ubicado en Santa Lucía, donde acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, así como Policía Municipal que ingresaron a la institución donde estuvieron revisando a los alumnos, pero no encontraron ningún arma.

Los hechos sucedieron ayer por la mañana en la comunidad de Santa Lucía donde un presunto estudiante del CBTA era denunciado en redes sociales que traía un arma de fuego, esta situación generó una movilización policiaca, los que llevaron a cabo un operativo especial en las instalaciones del plantel educativo.

Para evitar que denunciaran que se violaran los derechos humanos de los estudiantes, acudió personal de la Comisión de Derechos Humanos, quienes estuvieron supervisando cuando los agentes hacían una revisión en cada uno de los salones de la institución educativa, para descartar una situación de riesgo entre los alumnos, no se encontró ningún arma de fuego, que se denunciaba.

Por su parte la dirección del CBTA 52 informó que al saber del presunto riesgo, el plantel activo los protocolos conforme a la normatividad aplicable para estas situaciones, como primer medida los estudiantes fueron resguardados en sus aulas, bajo vigilancia de los maestros y maestras, y se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después comenzó la revisión de útiles escolares salón por salón, en estricto cumplimiento de la materia todo con presencia de maestros y de personal de Derechos Humanos, terminada la revisión se constató que no existió algún riesgo, ya que no se encontró ningún arma, acabando el protocolo de seguridad y ver que no había riesgo alguno, se decidió concluir las actividades de este día de manera anticipada.