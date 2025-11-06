Vuelca automóvil, el chofer resulta ileso
Matehuala.- La tarde del miércoles se registró una aparatosa volcadura de un automóvil en la carretera Ojo de Agua a San Rafael, al lugar acudieron corporaciones policiacas y elementos de Protección Civil para brindar auxilio al conductor del carro, que resultó ileso pese a lo aparatoso del accidente.
Los hechos se presentaron debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad con que conducía el chofer de un automóvil, que perdió el control de la unidad y se salió del camino, volcándose en la curva de la carretera Ojo de Agua y San Rafael.
El automóvil dio una voltereta y testigos del accidente pidieron apoyo a través de los números de emergencia llegando al lugar unidades de emergencia.
Fueron los elementos de Protección Civil Municipal quienes brindaron atención a una persona de sexo masculino, al evaluarlo, vieron que milagrosamente había salido ileso del accidente solo presentaba unos golpes menores, por lo que no requería traslado a un hospital, al lugar también acudieron corporaciones policiacas para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Nuevos pozos de agua, listos para diciembre
Redacción
La opción de apoyo para evitar desabasto de agua en caso de una sequía extrema
Operativo policiaco en el CBTA 52
Redacción
En redes sociales se denunciaba que alumno traía un arma y atentaría contra un compañero