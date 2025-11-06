logo pulso
Vuelca automóvil, el chofer resulta ileso

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
Vuelca automóvil, el chofer resulta ileso

Matehuala.- La tarde del miércoles se registró una aparatosa volcadura de un automóvil en la carretera Ojo de Agua a San Rafael, al lugar acudieron corporaciones policiacas y elementos de Protección Civil para brindar auxilio al conductor del carro, que resultó ileso pese a lo aparatoso del accidente.

Los hechos se presentaron debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad con que conducía el chofer de un automóvil, que perdió el control de la unidad y se salió del camino, volcándose en la curva de la carretera Ojo de Agua y San Rafael.

El automóvil dio una voltereta y testigos del accidente pidieron apoyo a través de los números de emergencia llegando al lugar unidades de emergencia.

Fueron los elementos de Protección Civil Municipal quienes brindaron atención a una persona de sexo masculino, al evaluarlo, vieron que milagrosamente había salido ileso del accidente solo presentaba unos golpes menores, por lo que no requería traslado a un hospital, al lugar también acudieron corporaciones policiacas para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades.

