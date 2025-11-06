Nuevos pozos de agua, listos para diciembre

CIUDAD VALLES.- Para fin de año quedarían listos los pozos de agua de los que se extraería el recurso hídrico en caso de que baje el nivel del Río Valles a niveles críticos, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.

Los pozos de abastecimiento de agua podrían estar terminados a finales de este año, según los cálculos del presidente municipal, por los trabajos que se han desarrollado al respecto y que llevan buen avance.

Estos dos pozos comenzaron a dragarse en este año, luego de que Valles ha vivido una temporada larga de sequía, que supera el lustro y en la que el río se ha secado dos veces por completo.

La estimación es que los pozos lleguen a tener 800 metros de profundidad para luego ser conectados a la red general de agua para suministrar alrededor de 150 litros por segundo (la bomba actual surte 600 litros por segundo).

