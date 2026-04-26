Gobierno aplicará el fracking, está escrito
CIUDAD VALLES.- La secretaria de Asuntos Ambientales en el partido Movimiento Ciudadano advirtió la incongruencia de los últimos dos presidentes, al negarse al fracking pero contemplarlo en el Plan Estratégico 2025-2035.
Marianela Villasuso Villanueva estuvo en esta ciudad para hablar sobre el fracking como una realidad que aunque fue negada por Andrés Manuel López Obrador y por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, está en el Plan Estratégico y hasta la fecha no hay ninguna ley que prohíba ese tipo de extracción.
Refirió que el uso de la fractura hidráulica es una realidad por escrito, ya que la cuenca a la que se refiere el plan de gobierno apunta a la Tampico-Misantla, incluyendo municipios de la Huasteca en él.
Recordó la afectación ambiental del fracking, como el desgaste de los cuerpos de agua y la contaminación de gas en ambientes naturales.
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