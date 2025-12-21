Gobierno deberá pagar recursos de FAISPIAM

CIUDAD VALLES.- Con el amparo promovido contra la disposición del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) de reducir el dinero del FAISPIAM, el Gobierno tendría que pagar el dinero del 2025 y 2026.

Juan Felipe Cisneros Sánchez y Rafael Reyes Martínez, consejero nacional del INPI dijeron que luego de que los juzgados federales de Valles, el Quinto y Séptimo lograran la suspensión definitiva sobre el acto del INPI de no pagar el dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISPIAM), el Gobierno tendría que aportar ese dinero este 2026, tanto del año en curso como del que sigue, puesto que el año fiscal ha cerrado y no hay manera de recibir recurso y hacer obra a favor de nadie.

El INPI asignó un recurso federal para 13 comunidades en este año y, por no haber atendido el catálogo de comunidades, entonces en lugar de agregar más recursos al FAISPIAM, estiró el dinero, haciendo que bajara el monto que les mandarían.

Debido a los amparos, el INPI resolvió no mandar dinero y aunque el Poder Judicial resolvió a favor de los comuneros, no hubo dinero este 2025.

