Golpe a economía familiar, aumentará costo de la tortilla

RIOVERDE.- A partir de mayo se incrementará el precio de la tortilla un peso más el kilogramo, confirmó una empresaria del ramo, ya que dijo todos los insumos para producir tortillas han tenido un aumento por lo que ya no puede sostenerse el precio actual.

Explicó que todos los insumos han incrementado su costo de un 15 a un 20%, por lo que ya no pueden continuar con el mismo costo del producto. Recordó que en otros negocios se expende de 25 a 30 pesos el kilo de tortilla.

Actualmente el kilo se expende a 22 pesos, pero a partir de mayo costará 23 pesos, ya no puede sostenerse este costo.

Reconoció que ha bajado la demanda, actualmente elaboran 300 kilos diarios de tortilla.

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Pero muchas amas de casa han dejado de comprar el kilo completo, por la dieta que llevan consumen 2 o 3 piezas.

Señaló que el maíz que utilizan es 100% natural pero muchas familias optan por comprar las tortillas elaboradas a mano.