Grupo Antorcha Campesina busca invadir terrenos

TANCANHUITZ.- Comuneros de San José Pequetzén se organizaron para vigilar predios de sus ejidos que presuntamente Antorcha Campesina pretende ocupar con apoyo de funcionarios municipales.

Desde el viernes, ejidatarios de La Garza se solidarizaron en la vigilancia y junto con los de San José taparon los caminos que entran a la comunidad, colocando lienzos y montaron guardias por turno para vigilar la presunta intención de funcionarios del Gobierno municipal, Lizeth y Fabiola Galván.

El comisariado ejidal de La Garza, Ramón Martínez García fue el que dio a conocer esta situación que afecta a comuneros de varias poblaciones al dejarles sin camino, no obstante, fueron enterados que gente perteneciente al grupo Antorcha Campesina de Matlapa estaría organizando una lotificación ilegal en ese lugar.

Esta reacción corresponde al hecho de que esos predios pertenecen al ejido y ningún ejidatario ha convocado a asamblea para dar a conocer la venta o renta de terrenos que ya han sido visitados por gente de la cabecera municipal con intenciones de hacer lotes.

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La Subsecretaría General de Gobierno comenzó a tener pláticas con los ejidatarios para que haya vigilancia, aunque no interrupción de los caminos.