Habitantes evitan que hombre se suicidara
Matehuala.- En rápida reacción ciudadanos y policías municipales evitaron que un hombre de 66 años de edad se suicidara en la Plaza del Maestro, al colgarse de una soga, al parecer se encontraba en estado inconveniente, cuando trató de atentar contra su vida.
Los hechos se suscitaron aproximadamente a las ocho de la noche del domingo, cuando ciudadanos que pasaban por el lugar vieron a un adulto mayor que trataba de colgarse con un mecate de un árbol, inmediatamente se acercaron al presunto suicida para evitar que atentara contra su vida, el sujeto se puso agresivo por lo que pidieron apoyo al número de emergencia.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes inmediatamente apoyaron para evitar que el hombre se suicidara, así mismo vieron que el hombre no estaba en sus cinco sentidos pues se encontraba en estado inconveniente, mientras intentaba colgarse de un árbol.
El hombre fue subido a la patrulla y canalizado ante las instancias correspondientes para que reciba ayuda psicológica, para evitar que trate de volver atentar contra su vida.
Cabe hacer mención que lamentablemente en Matehuala en los últimos meses se ha incrementado el índice de personas que atentan contra su vida, donde lamentablemente hasta un menor huyó por la puerta falsa a principios de diciembre.
