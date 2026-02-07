Habrá corte de agua durante este domingo

Matehuala.- El organismo operador del agua potable SAPSAM, informa a la población que, debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones eléctricas a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, habrá una interrupción temporal en el suministro de agua potable este domingo 8 en un horario de 00:30 horas a 07:00 horas.

Se informa que este tipo de trabajos estarán afectando el sistema de bombeo de la zona norte correspondiente a los municipios de Cedral y Vanegas, en consecuencia, durante la tarde del domingo y la mañana del lunes habrá baja presión y falta de agua en distintos puntos de la ciudad, por lo que exhortan a la población a estar preparados.

El personal de SAPSAM estará trabajando de manera ininterrumpida para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante este periodo, por lo que exhortan a las personas a estar prevenidos para estos días, hacer recolección de agua en casa para que puedan realizar las actividades del hogar en las que requieren de agua, esperan que para el lunes por la tarde todo regrese a la normalidad.

También se exhorta a la población a cuidar el agua para evitar que se despilfarre el líquido, pues hay mucha gente que tira mucha agua y si esto continua así se podrán tener problemas de abasto en la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí