Habrá jornada de descacharrización

CIUDAD VALLES.- Habrá campaña de descacharrización esta semana que apenas comienza en el municipio de Valles.

Entre el Ayuntamiento y la Jurisdicción Sanitaria V iniciarán las jornadas de descacharrización del lunes 18 al viernes 22 de mayo y visitarán las colonias de Lázaro Cárdenas el lunes, el martes 19 de mayo La Pimienta; el miércoles 20 de mayo estarán en la San Rafael; el jueves 21 de mayo visitarán la Tampico y también la Tantocob y el viernes recogerán los cacharros en la Rafael Curiel y en Las Águilas.