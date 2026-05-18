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Habrá jornada de descacharrización

Por Redacción

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá jornada de descacharrización

CIUDAD VALLES.- Habrá campaña de descacharrización esta semana que apenas comienza en el municipio de Valles.

Entre el Ayuntamiento y la Jurisdicción Sanitaria V iniciarán las jornadas de descacharrización del lunes 18 al viernes 22 de mayo y visitarán las colonias de Lázaro Cárdenas el lunes, el martes 19 de mayo La Pimienta; el miércoles 20 de mayo estarán en la San Rafael; el jueves 21 de mayo visitarán la Tampico y también la Tantocob y el viernes recogerán los cacharros en la Rafael Curiel y en Las Águilas.

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