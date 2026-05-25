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Habrá jornada de salud en el Jardín Hidalgo

Se aplicarán vacunas y se revisará a personas para detectar diabetes o hipertensión

Por Carmen Hernández

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Habrá jornada de salud en el Jardín Hidalgo
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      CÁRDENAS.- Este lunes en el Jardín Hidalgo se llevará a cabo una Jornada de Salud, donde se aplicarán vacunas y se atenderá a personas que lo requieran para detectar si sufren diabetes o hipertensión.  

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que se está trabajando de manera coordinada con el municipio para que familias gocen de cabal salud.  

      Por lo que este día a partir de las 9 de la mañana en el Jardín Hidalgo iniciará la Jornada de Salud, se invita a la población en general a acudir a revisarse para conocer su estado de salud, además de aplicarán vacunas. 

      Se estará aplicando la vacuna contra la rabia a perros y gatos. 

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      También se estará detectando hipertensión y diabetes. 

      Se estarán realizando pruebas rápidas del VIH Sida, atención de salud mental y adicciones.  

      Es por ello que se les invita a las familias para que acudan y aprovechen los servicios que se estarán ofreciendo de manera gratuita.

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