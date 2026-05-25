Habrá jornada de salud en el Jardín Hidalgo

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CÁRDENAS.- Este lunes en el Jardín Hidalgo se llevará a cabo una Jornada de Salud, donde se aplicarán vacunas y se atenderá a personas que lo requieran para detectar si sufren diabetes o hipertensión.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que se está trabajando de manera coordinada con el municipio para que familias gocen de cabal salud.

Por lo que este día a partir de las 9 de la mañana en el Jardín Hidalgo iniciará la Jornada de Salud, se invita a la población en general a acudir a revisarse para conocer su estado de salud, además de aplicarán vacunas.

Se estará aplicando la vacuna contra la rabia a perros y gatos.

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También se estará detectando hipertensión y diabetes.

Se estarán realizando pruebas rápidas del VIH Sida, atención de salud mental y adicciones.

Es por ello que se les invita a las familias para que acudan y aprovechen los servicios que se estarán ofreciendo de manera gratuita.