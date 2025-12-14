logo pulso
Harán estudio para dar más concesiones de taxis

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Solamente después del estudio de factibilidad podría considerarse la posibilidad de más concesiones de taxis en Valles, de acuerdo con Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La funcionaria dijo que no hay ningún cierre a la ampliación de las concesiones, sin embargo, el que se repartan más tendrá que ver directamente con los estudios de factibilidad o las consultas en las que se estudiarán las distintas necesidades de movilidad de diferentes sectores de la ciudad.

Estos estudios serán hechos por el Ayuntamiento de Ciudad Valles, como quedó establecido en un punto de acuerdo de Cabildo de hace unas semanas y, luego de hacer estos sondeos, que no son nada breves, entonces se podría considerar la posibilidad de agregar concesiones.

