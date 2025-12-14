logo pulso
Hospital General, sin médico general en fin de semana

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- En el Hospital General de Valles no hay médico general de fin de semana, de acuerdo con el familiar de una mujer que acudió para una valoración.

Unos socorristas trasladaron a una mujer enferma al hospital para que fuera valorada por un médico, pero no hay galeno disponible para una persona que requiera de una atención, de acuerdo con los datos que les dieron a la mujer, a su hijo que la acompañaba y a los mismos socorristas, quienes tuvieron que retirarse del lugar y dejar a la solicitante de consulta en el lugar.

El servicio de emergencia es el que tiene personal disponible en el nosocomio, sin embargo, para alguien que no cuenta con recursos para ir a un doctor particular, no hay atención en el hospital más importante de la Huasteca.

