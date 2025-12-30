logo pulso
Estado

Huyen maleantes de Valles, por seguridad

Operativos están rindiendo frutos, en beneficio de la población

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
Huyen maleantes de Valles, por seguridad

CIUDAD VALLES.- Ha servido tanto la estrategia de seguridad en Valles que los maleantes se salen del municipio para cometer sus fechorías, de acuerdo con la apreciación de Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento.

La percepción del funcionario es que han valido los planes locales por el hecho de que el ataque a balazos de civiles contra un camión de turistas poblanos fue en la carretera federal, dentro de las inmediaciones de Aquismón.

Comentó que hubo coordinación de las autoridades, apenas conociendo del hecho y que la Policía de Valles trabajó junto con la de Aquismón, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional para poder evitar un daño mayor.

Dijo que no se ha enterado si hay alguna denuncia interpuesta sobre este hecho y que espera que los ciudadanos afectados establezcan su querella pronto, para poder actuar y lograr esclarecer los hechos y en su caso, detener a los delincuentes.

