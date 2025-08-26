logo pulso
Estado

Iberparking mantiene control de parquímetros en Ciudad Valles

El alcalde Medina confirmó que el acuerdo se mantiene

Por Huasteca Hoy

Agosto 26, 2025 08:17 p.m.
CIUDAD VALLES. El alcalde David Medina Salazar dio marcha atrás: la empresa Iberparking continuará administrando los parquímetros con el mismo esquema, recibiendo 70 por ciento de las ganancias, mientras que el Ayuntamiento se quedará con el 30 por ciento restante.

El edil informó la tarde de este martes que el acuerdo se mantiene tal como estaba, descartando la propuesta de pagar una renta de 280 mil pesos a la empresa para que el Gobierno municipal asumiera el control de la operación.

"Los números no cuadraban", admitió Medina, al señalar que con este esquema tampoco se incorporará a los trabajadores de la empresa a la nómina del Ayuntamiento.

El alcalde aseguró que, aunque se mantiene la misma distribución de recursos, se emitió una reconvención a Iberparking para que los empleados ofrezcan un trato más justo a los automovilistas.

