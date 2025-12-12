Impacta camión contra camioneta

Matehuala.- La tarde del jueves se generó un choque por alcance de un camión repartidor de empresa cervecera con una camioneta tipo estaquitas, en la carretera a la comunidad de Santa Lucía donde una persona de sexo masculino resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos se suscitaron la tarde del jueves en la carretera a la comunidad de Santa Lucía cerca del CBTA 52, donde nuevamente la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron un desigual choque, donde se impactaron un camión repartidor de una empresa cervecera, contra una camioneta estaquitas, la parte delantera del camión repartidor de cerveza quedó completamente destrozada, y el chofer de este resultó lesionado, su compañero lo auxilió y pidió apoyo a través del número de emergencias.

Debido a que ayer se presentaron varias emergencias, tardaron en llegar las corporaciones de auxilio, pero al llegar inmediatamente auxiliaron a una persona de sexo masculino y debido a que tenía varias lesiones, en una ambulancia lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Al lugar también acudieron corporaciones policiacas para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades de este accidente.

Cabe hacer mención que la temporada decembrina se están generando muchos accidentes viales.