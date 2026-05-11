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Inauguran congreso de Ingeniería Civil

Por Redacción

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Inauguran congreso de Ingeniería Civil

Matehuala.- Inauguran Congreso Internacional Académico 2026 de Ingeniería Civil "Construyendo futuro, conectando mentes",  en el Tecnológico de Matehuala dando inicio a una jornada académica enfocada en el fortalecimiento de conocimientos, innovación y vinculación profesional.

Durante su intervención, el subdirector académico, Pedro Pablo Martínez Carmona, agradeció, a nombre del director José Luis Lorenzo Bernal Robledo, la asistencia y participación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, así como de los docentes y de los ponentes encargados de impartir los talleres programados. 

Asimismo, destacó la importancia de este tipo de espacios académicos para la formación integral del alumnado y realizó el arranque oficial del Congreso.

Como parte de la ceremonia, se llevó a cabo la entrega oficial de equipo de topografía, donado por los hermanos Carolina Jacobo Pérez y Armando Jacobo Pérez, egresados de esta institución, quienes, a través de esta acción, refrendan su compromiso con la formación de nuevas generaciones de ingenieros civiles.

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El acto concluyó con la toma de la fotografía oficial, marcando el inicio de tres días de actividades académicas que reúnen a estudiantes, docentes y especialistas en torno a los retos de la ingeniería civil contemporánea.

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