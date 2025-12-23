Inauguran otro centro de videovigilancia

CIUDAD VALLES.- Inauguró su centro de control y comando (C-3), el alcalde David Medina .

En el marco del día del policía, el alcalde dio inicio a las operaciones de manera oficial del C-3, que está sumado a su vez al esfuerzo estatal del C-4 para tener más vigilancia sobre la ciudad.

Aunque no se dieron a conocer cifras sobre las cámaras, que son las herramientas mediante las cuales se pueden perseguir o prevenir algunos delitos, el C-3 es un espacio que ya funcionaba desde hacía algunas semanas en ese mismo lugar de inauguración.