Incendio consume tráiler estacionado en bulevar Lázaro Cárdenas

La unidad de carga quedó totalmente calcinada; presumen corto circuito como causa.

Por Huasteca Hoy

Noviembre 08, 2025 09:42 a.m.
CIUDAD VALLES. Un tráiler que se encontraba estacionado en un predio ubicado en la salida de Ciudad Valles hacia Rioverde se incendió presuntamente a causa de un corto circuito, resultando en pérdida total.

La unidad era un Freightliner color blanco, con razón social Transporte Rubio, y estaba a cargo de un hombre de la tercera edad identificado como Dionisio "N".

El siniestro ocurrió este sábado, poco antes de las 7 de la mañana. Al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que el tráiler se encontraba en llamas dentro de un terreno utilizado para resguardar maquinaria y vehículos de carga, cerca del anuncio de bienvenida a Ciudad Valles, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.

Los primeros en llegar fueron elementos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el incendio y comenzaron a combatirlo. Minutos después se sumaron integrantes del Cuerpo de Bomberos.

También acudieron oficiales de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal. Estos se entrevistaron con Dionisio, quien manifestó ser el encargado de la unidad y comentó que el incidente pudo originarse por un corto circuito.

A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el tráiler quedó completamente calcinado.

