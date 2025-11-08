Incendio consume tráiler estacionado en bulevar Lázaro Cárdenas

CIUDAD VALLES. Un tráiler que se encontraba estacionado en un predio ubicado en la salida de Ciudad Valles hacia Rioverde se incendió presuntamente a causa de un corto circuito, resultando en pérdida total.

La unidad era un Freightliner color blanco, con razón social Transporte Rubio, y estaba a cargo de un hombre de la tercera edad identificado como Dionisio "N".

El siniestro ocurrió este sábado, poco antes de las 7 de la mañana. Al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que el tráiler se encontraba en llamas dentro de un terreno utilizado para resguardar maquinaria y vehículos de carga, cerca del anuncio de bienvenida a Ciudad Valles, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.

Los primeros en llegar fueron elementos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el incendio y comenzaron a combatirlo. Minutos después se sumaron integrantes del Cuerpo de Bomberos.

También acudieron oficiales de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal. Estos se entrevistaron con Dionisio, quien manifestó ser el encargado de la unidad y comentó que el incidente pudo originarse por un corto circuito.

A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el tráiler quedó completamente calcinado.