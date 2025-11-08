Carnicero se quema con manteca hirviendo

CIUDAD VALLES.- Un hombre sufrió un accidente laboral en una carnicería ubicada sobre la avenida Vicente C. Salazar, y resultó con quemaduras en varias partes del cuerpo.

Fue la mañana de este viernes, el trabajador de la carnicería, identificado con el nombre de Reyes, de 44 años de edad, intentaba acomodar un cazo que contenía manteca hirviendo de donde había sacado carnitas.

Presuntamente, una de las agarraderas se desprendió del utensilio, provocando que parte del contenido caliente se derramara sobre él, por lo que de inmediato sus compañeros corrieron a auxiliarlo y solicitaron de inmediato el apoyo a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria al afectado pero debido a que presentaba quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo, fue trasladado de urgencia a una clínica para que recibiera la atención médica requerida.

