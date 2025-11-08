Promueven derechos de los niños y niñas

RIOVERDE.- Acercan programas preventivos a las instituciones educativas, también se brindan pláticas a los padres de familia, para que puedan apoyar a sus hijos y evitar que lleguen a cometer abusos.

Óscar Fernando Camacho González, procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, refiere que se está promoviendo los derechos de niños y niñas, por lo que se apoya con pláticas que llevan a cabo en diversas instituciones y localidades como Cieneguilla, San Martín y la Muralla. También se está trabajando de manera coordinada con el Departamento de Bienestar Familiar, se han llevado a cabo pláticas dirigidas a paterfamilias, para que le pongan límites a los hijos y sean respetados como autoridad.

Entre los temas que se han abordado con los jóvenes son acoso sexual, delitos cibernéticos, la difusión en redes sociales y sobre todo las adicciones y cómo afectan la salud.

Hizo hincapié que los niños solicitan se aborden temas como bullying, violencia familiar, lo que se busca es inculcar los valores y derechos de los menores.

