Informan de avance de obras de Catedral

Matehuala.- El rector de la Catedral de Matehuala llevó a cabo una rueda de prensa especial abierta al público en general, para dar a conocer los avances en las obras de construcción del recinto católico y todo lo que se ha invertido, así mismo lo que falta para continuar la segunda etapa de construcción del templo.

El presbítero agradeció a todos los que han apoyado en rifas y las diferentes actividades que se han realizado para la construcción de la Catedral, gracias a esto ya se pueden observar casi terminadas las dos torres de la iglesia, pero aún falta mucho por hacer, pues se está llevando a cabo la construcción de una capilla especial para el santísimo, para que la gente vaya a unirse en oración en este lugar.

También varias obras que se tiene planeadas realizar en el interior del templo como rehabilitar el altar mayor, por lo que ya se planean más actividades como nuevamente la rifa de unos lentes, de una camioneta, entre otras actividades.

En el evento también estuvo presente Monseñor Margarito Salazar Cárdenas quien agradeció a toda la gente lo que se ha hecho para la construcción del recinto católico, y espera que ahora que se vaya a Tampico el obispo continúen con las obras y en un futuro no muy lejano venir de visita nuevamente pero cuando venga pueda ver terminada la Catedral, agradeció por todo lo que han hecho por él a lo largo de 8 años que ha estado en Matehuala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí