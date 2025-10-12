logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inicia desalojo de pobladores atrapados por creciente en San Vicente

Labores de rescate continúan este domingo en San Vicente tras creciente de ríos

Por Huasteca Hoy

Octubre 12, 2025 03:06 p.m.
A
Inicia desalojo de pobladores atrapados por creciente en San Vicente

SAN VICENTE. Con recursos limitados, Marina y corporaciones comenzó a rescatar a la gente de Movimiento Huasteco en San Vicente. Falta ir por muchos, se quejan algunos.

Las horas parecieron días, pero desde la madrugada de hoy, corporaciones como la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil del Estado y la municipal se avocaron a ir por la gente que simplemente ya no pudo salir de sus casas y que, en algunos casos, tuvo que pasar el sábado entero sobre el techo de sus viviendas, porque cerca de ahí, convergen los ríos Tampaón y Moctezuma que, ya por sí solos eran unos monstruos robustecidos por las lluvias y que unieron fuerzas para extenderse.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que desde primera hora de este domingo había un grupo nutrido de elementos castrenses y civiles sacando a los de este lugar y dándoles refugio en la cabecera municipal.

La evacuación ha tenido un par de inconvenientes: que se tienen pocos botes para el traslado y que hay personas que no quieren irse, bajo la certeza de que los niveles bajarán y habrá rapiña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las labores han estado constantes durante este domingo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inicia desalojo de pobladores atrapados por creciente en San Vicente
Inicia desalojo de pobladores atrapados por creciente en San Vicente

Inicia desalojo de pobladores atrapados por creciente en San Vicente

SLP

Huasteca Hoy

Labores de rescate continúan este domingo en San Vicente tras creciente de ríos

Denuncian peligroso hoyanco en una calle
Denuncian peligroso hoyanco en una calle

Denuncian peligroso hoyanco en una calle

SLP

Jesús Vázquez

Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca
Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

SLP

Redacción

Celebra la iglesia mes de las misiones
Celebra la iglesia mes de las misiones

Celebra la iglesia mes de las misiones

SLP

Jesús Vázquez