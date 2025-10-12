Celebra la iglesia mes de las misiones

Matehuala.- El obispo Margarito Salazar Cárdenas dio a conocer que además de celebrar el mes del rosario, octubre también es el mes de las misiones por lo que están promoviendo la labor de los misioneros e invitan a los jóvenes a unirse a las misiones.

Expresó que el mes de las misiones fue establecido por el Papa Pio XI en 1926 es un mes dedicado a crear conciencia de que nuestra iglesia es misionera por naturaleza, es decir, que debe obedecer el mandato de Cristo “vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos bautícenlos en nombre del padre el hijo y el espíritu santo “y de colaborar en diferentes formas para que se realice este mandato.

Comentó que el próximo 19 de octubre será la colecta domund para todas las obras misioneras de la iglesia católica, por lo que las limosnas de la iglesia de esta fecha serán donadas para las jornadas misioneras que realizan en la iglesia católica, pues hay muchos misioneros en comunidades muy retiradas, así como en otros países, donde sufren mucho, ya que luego no hay ni que comer, ni que tomar pero a pesar de estas situaciones ellos acuden a promover la palabra de Dios.

Por otra parte, en Real de Catorce continúan las celebraciones a San Francisco de Asís pues además este 12 de octubre se llevará a cabo también la subida del santo nuevamente al altar mayor y se espera la llegada de cientos de personas, además de que la peregrinaciones continuarán el resto del mes.

