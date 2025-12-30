Inician fiestas del Señor de Matehuala

Matehuala.- Iniciaron las fiestas patronales en honor al Señor de Matehuala con una magna peregrinación organizada por los paisanos, quienes iniciaron el recorrido en el Parque Álvaro Obregón y recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral.

Con un tamborazo, los paisanos llevaron a cabo la peregrinación, donde muchos son personas originarias de Matehuala, pero que ya han formado una familia en el extranjero y la están empezando a traer para que conozcan las fiestas patronales y sus raíces, de esta manera darle las gracias al Señor de Matehuala por todas las bendiciones que les ha dado a lo largo del año.

Al llegar a la Catedral fueron recibidos por el presbítero Antonio Espinoza, quien les echó agua bendita a todos los paisanos que acompañaron esta peregrinación, así mismo se sacó la réplica de la Imagen del Señor de Matehuala y se colocó en el altar mayor, para que los asistentes se acercaran, esta imagen va a salir a recorrer todas las parroquias de la ciudad para que más personas se puedan acercar al santo patrono de la ciudad.

El presbítero en la misa dijo que con esta inicia el novenario al Señor de Matehuala, hay que pedirle que ilumine la ciudad y la llene de paz y amor, así mismo exhorta a la población acudir al novenario de misas que se realizará.

