Instalan mercadito del emprendimiento

Matehuala.- Fue instalado el Mercadito de Emprendimiento Juventud y en la primera edición del año fue con motivo del día del Amor y la Amistad, en el parque Vicente Guerrero que reunió a muchos jóvenes emprendedores locales que ofrecieron una gran variedad de productos y detalles alusivos a esta fecha y fomentando el consumo local.

Al hacer un recorrido por el Mercadito del Emprendimiento, se pudo observar que muchos jóvenes que llevaron sus proyectos, pues no tienen un local para exhibir sus productos y todo lo hacen a través de redes sociales, sin embargo, para ellos es una gran oportunidad el acudir a estas Ferias del Emprendimiento, ya que dan a conocer sus productos, y hay personas que aún no manejan redes sociales.

Se instalaron proyectos emprendedores de jóvenes que mostraban joyería, postres, comidas, playeras, flores hechas a mano, playeras, playeras con sublimado para el 14 de febrero, también tazas especiales, llaveros para parejas, peluches especiales en fin un gran número de productos para que las personas regalen el próximo 14 de febrero, el día del amor y la amistad, además se contó con música para amenizar el evento, un espíritu de apoyo entre comerciantes y visitantes.

El Mercadito del Amor y la Amistad se consolidó como un punto de encuentro para la comunidad promoviendo no solo el intercambio comercial y la unión de las personas, los comerciantes piden a la población consumir productos de los emprendedores y de esta manera apoyar la economía de la ciudad.

