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Instalan puestos de Feria de Charamusca

Por Jesús Vázquez

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Instalan puestos de Feria de Charamusca

Matehuala.- Desde la noche del miércoles comerciantes comenzaron a instalarse en el Parque Vicente Guerrero como parte de los preparativos para la tradicional Feria de la Charamusca.

De manera anticipada, vendedores y fabricantes de dulces típicos empezaron a ofrecer sus productos, destacando la charamusca, uno de los dulces más representativos de la región. 

Aunque el evento se llevará a cabo oficialmente del 2 al 5 de abril, la actividad comercial ya es visible en este emblemático espacio de la ciudad.

Los comerciantes señalaron que este año se busca fortalecer y rescatar la tradición de la charamusca, por lo que se ha dado prioridad a los productores locales. 

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Además de la venta de dulces, durante la feria se contemplan actividades culturales, presentaciones de música en vivo y la participación de artesanos de la región.

Hicieron un llamado a la población para que acuda al Parque del Pueblo y apoye el consumo local, destacando la importancia de mantener viva esta tradición que, en los últimos años, ha registrado una disminución en sus ventas.

Finalmente, confiaron en que la llegada de visitantes durante estos días contribuya a mejorar la actividad económica y permita que las charamuscas de Matehuala lleguen a otros puntos del país.

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