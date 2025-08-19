Integra Morena comités seccionales en todo el estado

CIUDAD VALLES.- El morenismo trabajó en 176 seccionales de San Luis Potosí este domingo, para integrar los comités que serán el primer contacto con la ciudadanía.

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez manifestó que en San Luis Potosí hay 1 mil 886 seccionales y que ayer domingo fue la primera jornada de conformación de los comités que serán algo así como los representantes municipales del partido.

Los comités tienen presidente, secretario y una lista organizacional que hará trabajos para el partido, de acuerdo con Rodríguez Velázquez.

Con la formación de los comités de este domingo se completó casi el 10 por ciento de tales comités y cada domingo, de este agosto a enero habrá conformación de la totalidad.

Por lo que el partido político se prepara con anticipación para próximos comicios y tener una representatividad fuerte.