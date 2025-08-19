logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Integra Morena comités seccionales en todo el estado

Por Miguel Barragán

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Integra Morena comités seccionales en todo el estado

CIUDAD VALLES.- El morenismo trabajó en 176 seccionales de San Luis Potosí este domingo, para integrar los comités que serán el primer contacto con la ciudadanía. 

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez manifestó que en San Luis Potosí hay 1 mil 886 seccionales y que ayer domingo fue la primera jornada de conformación de los comités que serán algo así como los representantes municipales del partido. 

Los comités tienen presidente, secretario y una lista organizacional que hará trabajos para el partido, de acuerdo con Rodríguez Velázquez. 

Con la formación de los comités de este domingo se completó casi el 10 por ciento de tales comités y cada domingo, de este agosto a enero habrá conformación de la totalidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que el partido político se prepara con anticipación para próximos comicios y tener una representatividad fuerte.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebran día del joven católico
Celebran día del joven católico

Celebran día del joven católico

SLP

Jesús Vázquez

Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad

Elioth va por última vez a la escuela
Elioth va por última vez a la escuela

Elioth va por última vez a la escuela

SLP

Miguel Barragán

Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma

Taxista choca contra automóvil
Taxista choca contra automóvil

Taxista choca contra automóvil

SLP

Redacción

Uniforman a policías de Ciudad Fernández
Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Uniforman a policías de Ciudad Fernández

SLP

Carmen Hernández