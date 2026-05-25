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Invaden fétidos olores a Valles

Atribuyen el hecho a ranchos de empacadoras

Por Redacción

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Invaden fétidos olores a Valles
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      CIUDAD VALLES.- La humedad y el uso de biodigestores en las empacadoras de carne podrían ser la razón de los hedores nocturnos en varias partes del oriente de la Huasteca y en Valles.

      Especialistas en medio ambiente de varias instituciones regionales y trabajadores del campo de la zona nororiental coincidieron en que la gran cantidad de reses que hay en los ranchos de las empacadoras, aunado al hecho de que las heces se concentran en biodigestores (mecanismos que producen luz por la producción de metano de los desechos), podría ser la razón de que estos días de mayor densidad de aire por la humedad y la lluvia, se acendre más el olor de las deposiciones de miles de vacas.

      Además de ello, recordaron que aunque pareciera que las empresas están instaladas lejos de Valles, en línea recta (sin seguir la vía carretera), la distancia no es tan grande (30 kilómetros), que es una distancia que bien podría cubrir el miasma.

      Hasta ahora, no ha habido una posición oficial de autoridades o empresas que se responsabilicen por el olor penetrante que ha poblado el aire de Valles en dos noches de esta semana.

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