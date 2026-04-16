Investiga el DIF caso de joven que intentó suicidarse

CIUDAD VALLES.- El DIF comenzó una nueva investigación sobre la adolescente que amenazó con tirarse del puente frente a la ETI 16.

La tarde del martes, una adolescente de 14 años de edad trepó la baranda del puente ya descrito y se puso del lado que cae a la carretera Valles-Mante, pero dos jóvenes que vieron esa acción la retuvieron y poco después, personal de Jurídico del Ayuntamiento acudió al lugar para prestarle ayuda.

La directora del DIF, Bettina López Fernández dijo que la investigación inició luego del incidente, aunque dijo que la joven sí tiene contacto y atención de su familia, ya que de eso se percataron en la anterior ocasión en la que la misma joven (teniendo 12 años de edad), intentó arrojarse del mismo puente.

El dictamen puesto en las manos del DIF refiere que la niña tiene un problema de bipolaridad, aunque revisarán las razones por las que hubo una crisis como la del pasado martes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí