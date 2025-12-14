Investigará DIF caso de pequeño golpeado

CIUDAD VALLES.- Investigarán caso de niño encontrado en Las Fincas, solo, al anochecer y aparentemente lastimado. Antes del anochecer del domingo 7 de diciembre, en la calle Circunvalación, cerca de la carretera Valles-Mante hubo un reporte de un niño pequeño, de alrededor de ocho años, solo, quien lloraba y manifestaba tener frío.

Los denunciantes dieron a conocer el caso al servicio de emergencia, sin embargo y a pesar de que el caso pudo haber sido resuelto poco después con la misma familia del menor, no hubo altas ni reportes de este tipo del DIF municipal.

Una de las manifestaciones adicionales del menor fue que presuntamente sus padres le habrían golpeado, aunque toda investigación sobre casos de esta naturaleza debe ser conducido por personal de Trabajo Social del Sistema Municipal, que analizará el asunto.

Por lo pronto, el caso, a casi una semana de haber ocurrido, no está dentro de los expedientes del DIF, porque aunque se hubiese resuelto el caso con la aparición de un familiar o persona cercana, debe haber una prosecución del asunto, de acuerdo con Trabajo Social de esta instancia.

