Invitan a asistir al Seminario de Vida
Podrán participar jóvenes de 18 a 30 años de edad
MATEHUALA.- La Diócesis de Matehuala llevará a cabo el Seminario de Vida para jóvenes de 18 a 30 años de edad, el cual se realizará en la Casa de Pastoral los días 18 y 19 de abril. Se invita a todos los jóvenes a acudir a este evento y encontrar su verdadera vocación.
Para llevar a cabo este retiro vocacional denominado Seminario de Vida, con el lema: "Sabemos que la vida adulta puede sentirse como una montaña rusa de decisiones y responsabilidades, pero hay un plan específico para cada uno", se espera tener una buena respuesta. En este seminario vocacional, los participantes podrán convivir con otros jóvenes de su misma edad y platicar sobre cuáles son sus metas y planes. Este tipo de actividades les ayudará a descubrir su verdadera vocación.
En este evento se tendrán pláticas, conferencias, convivencia, actividades dinámicas y momentos de reflexión para ayudar a los jóvenes a encontrar su verdadera vocación, por lo que se recomienda a los asistentes llevar ropa cómoda y artículos de higiene personal.
Se exhorta a todos los jóvenes de 18 a 30 años de edad a acudir al retiro de Seminario de Vida los días 18 y 19 de abril. La entrada será el sábado 18 de abril a las dos de la tarde y la salida el domingo 19 de abril a las 3:30 de la tarde en la Casa de Pastoral ubicada en la calle Libertad esquina con Bustamante.
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