Estado

Invitan autoridades a curso de manejo

Por Carmen Hernández

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
Ciudad Fernández.- Invitan autoridades a personas interesadas  al curso de manejo que se ofrecerá, las inscripciones se cierran este próximo día 13.  

Las autoridades dieron a conocer que ya se abrieron las inscripciones para el curso de manejo, que será teórico y práctico.  

Las prácticas se realizarán en los llamados terrenos de la Feria en el Ejido del Refugio. 

Los requisitos a presentar por parte de los participantes son comprobante de domicilio, INE y ser habitante del municipio de Ciudad Fernández. 

En caso de ser menor de edad, se requiere la identificación oficial del padre de familia o tutor, así como la Curp. 

Lo que se busca es que los menores aprendan a manejar y que conozcan el reglamento, sobre todo que manejen con precaución y no expongan su vida así como la de terceras personas, finalizó.

