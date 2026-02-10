Invitan autoridades a curso de manejo

Ciudad Fernández.- Invitan autoridades a personas interesadas al curso de manejo que se ofrecerá, las inscripciones se cierran este próximo día 13.

Las autoridades dieron a conocer que ya se abrieron las inscripciones para el curso de manejo, que será teórico y práctico.

Las prácticas se realizarán en los llamados terrenos de la Feria en el Ejido del Refugio.

Los requisitos a presentar por parte de los participantes son comprobante de domicilio, INE y ser habitante del municipio de Ciudad Fernández.

En caso de ser menor de edad, se requiere la identificación oficial del padre de familia o tutor, así como la Curp.

Lo que se busca es que los menores aprendan a manejar y que conozcan el reglamento, sobre todo que manejen con precaución y no expongan su vida así como la de terceras personas, finalizó.