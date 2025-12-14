Jornada académica del Administrador de Empresas

Matehuala.- Con motivo del Día del Administrador se llevó a cabo la Jornada de Administración de Empresas en la Universidad de Matehuala con una seria de actividades como un desayuno ejecutivo con empresarios de la región, así como conferencias magistrales y conversatorios dirigidas a estudiantes y egresados de la carrera de Administración de Empresas.

Posteriormente María Candelaria Torres Eguía, directora de la carrera en Administración dio la bienvenida al inicio del ciclo de conferencias académicas, el Dr. Manolo Espindel, impartió "El Arte de despreocuparte", en la cual compartió una serie de tips y anécdotas que los hizo ver la vida de otra forma y los animará a romper paradigmas que sin duda los guiará a momentos de grandes experiencias en su presente y futuro.

También se realizó una plática con Ramón Acosta Olguín, quien compartió 40 años de experiencia dirigiendo operaciones industriales para corporaciones mexicanas y estadounidenses, liderando procesos de transformación organizacional, desarrollo de talento, certificaciones internacionales e implementación de ERP y estrategias de mejora continua basadas en Lean Six Sigma, así mismo realizó la donación de libros para los estudiantes en administración de empresas.

Al finalizar el evento el rector de la Universidad de Matehuala Alfonso Nava Díaz dirigió un mensaje especial reconociendo la labor de los administradores y felicitando a la comunidad estudiantil.

