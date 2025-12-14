logo pulso
Jóvenes participarán en juegos de Conade

Reciben apoyo en uniformes y gastos de traslado

Por Carmen Hernández

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Jóvenes participarán en juegos de Conade

CIUDAD FERNÁNDEZ.-  Jóvenes atletas de varias instituciones educativas participarán en la final regional de los Juegos Deportivos Conade, que se realizarán en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.  

Los deportistas viajaron este sábado por la mañana para participar en varias disciplinas deportivas, que tendrá en esta ocasión como sede el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

En estos juegos estarán participando diversas instituciones educativas en las disciplinas de voleibol de sala, playa, ajedrez y handball. 

Por lo que se espera que los alumnos fernandenses logren obtener los primeros lugares y pongan en alto el nombre del municipio, ya que van bien preparados. 

Asimismo las autoridades municipales hicieron entrega de uniformes deportivos además de apoyar en los gastos de traslado, en total son 215 deportistas los que participarán. 

