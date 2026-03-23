La Sedarh y Sader ni inspección de ganado realizan: productores
CIUDAD VALLES.- Ganaderos de la zona norte de la Huasteca dicen no haber visto acciones de barrido ni de la Sedarh ni de la Sader respecto al gusano barrenador del ganado (GBG).
A pesar de que ha habido una constante información en medios de comunicación sobre el daño de la mosca y del GBG, no han observado brigadas ni de la Secretaría de Agricultura federal ni de su similar del estado en ranchos de la región, tal como se hacía hace años, cuando el GBG todavía afectaba a animales de granja en la región.
El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) da a conocer en su página oficial que hay 84 casos de miasis, dos de las cuales afectaron a dos ancianas de 65 y 79 años que ya fueron atendidas, una de ellas después de una amputación de pierna por complicaciones de la diabetes.
