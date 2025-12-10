logo pulso
Ladrón ataca con machete a mujer

Intento de robo en departamentos acaba en lesión a una habitante

Por Jesús Vázquez

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Ladrón ataca con machete a mujer

Matehuala.-  La tarde del pasado martes en la calle de Lomenia, un sujeto trató de entrar por la fuerza a unos departamentos para robar y terminó agrediendo a una mujer con un machete, provocando lesiones en los brazos y cara, el sujeto se dio a la fuga al lugar llegaron los elementos de Cruz Roja que trasladaron a la mujer a un hospital. 

Los hechos se presentaron en la calle de Lomenia entre Betancourt y Lerdo de Tejada, donde un hombre intentó ingresar a unos departamentos, pero una persona de sexo femenino habitante de los departamentos al ver al delincuente trató de defenderse para evitar ser robada por el presunto delincuente, sin embargo, el sujeto sacó un machete y agredió a la mujer y le lesionó los brazos y la cara.

 Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja de Matehuala quienes inmediatamente empezaron a ayudar a la señora y la trasladaron a un hospital, así mismo al lugar acudieron los elementos de la Policía Municipal de Matehuala, quienes de acuerdo con la descripción del sujeto empezaron a realizar la búsqueda del delincuente. 

Los elementos de la Policía Municipal de Matehuala iniciaron un operativo especial para tratar de dar con el ladrón que agredió con un arma blanca a la señora, y minutos después lograron encontrarlo en la Avenida las Américas, y procedieron a detenerlo y abordarlo a la patrulla y llevarlo a la barandilla.

