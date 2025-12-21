logo pulso
Laicos concluyen su semestre de formación

Maestros de la Universidad Pontificia de México los preparan

Por Jesús Vázquez

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Concluyen estudios de semestre de formación que recibieron algunos laicos de las parroquias de la iglesia diocesana de Matehuala, se realizó en la Casa de Pastoral donde contaron con la presencia de maestros de la Universidad Pontificia de México quienes han guiado esta preparación.

 Hubo buena respuesta de laicos de las diferentes parroquias, quienes han estado estudiando para prepararse y ser acólitos en las iglesias y capillas correspondientes a sus parroquias, pues la idea de estas clases es contar con laicos preparados dentro de la iglesia católica, ya que son personas que a pesar de no ser sacerdotes sirven a Dios a través de otras actividades que realizan dentro de la iglesia.

 Muchos acuden a apoyar llevando la hostia a personas que se encuentran enfermas en hospitales y en sus hogares que ya por enfermedades no pueden levantarse de la cama, apoyan también a dar la palabra de Dios en las capillas, es por es que se llevaron a cabo estos cursos especiales para los laicos.

 Por otra parte, en la Catedral se llevan a cabo posadas especiales para los niños, esto con la finalidad de rescatar las tradicionales posadas católicas en los menores, donde los pequeños vistieron de José y María, así como angelitos, otros niños los acompañaban a pedir posada con los tradicionales cánticos, donde la idea es que no se pierda esta tradición. 

