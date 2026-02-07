logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Lista, la Ruta Real de Catorce

Participarán decenas de unidades en un recorrido de brecha

Por Carmen Hernández

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Lista, la Ruta Real de Catorce

RIOVERDE.- Todo listo para la Ruta Rizer Real de Catorce que se realizará los días 7 y 8 de febrero, se espera la participación de más de 59 unidades en el evento.  

En conferencia de prensa Arnulfo Urbiola Román, Charly Herrera, Jesús Urbiola y el director del IMAC José Fernando Tenorio Govea, dieron a conocer los pormenores del evento. Se espera la participación de más de 60 unidades, los jóvenes proceden de Toluca, Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Guanajuato y la capital potosina. 

La ruta se realizará los días 7 y 8 de febrero, la salida será a las 5 de la mañana de Rioverde. 

Se recorrerán 380 kilómetros de pura ruta de brecha. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se van a tener pasos técnicos de velocidad, se les recomienda no tirar basura en el trayecto que realizarán. 

Se busca que la población conozca los lugares turísticos y la gastronomía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adolescentes insisten en fugarse con el novio
Adolescentes insisten en fugarse con el novio

Adolescentes insisten en fugarse con el novio

SLP

Redacción

Choca moto contra una camioneta
Choca moto contra una camioneta

Choca moto contra una camioneta

SLP

Jesús Vázquez

Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete
Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

SLP

Jesús Vázquez

Conmemoran centenario de Guerra de los Cristeros

Invitan a carrera Corre por tus riñones
Invitan a carrera Corre por tus riñones

Invitan a carrera Corre por tus riñones

SLP

Carmen Hernández