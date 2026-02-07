Lista, la Ruta Real de Catorce

RIOVERDE.- Todo listo para la Ruta Rizer Real de Catorce que se realizará los días 7 y 8 de febrero, se espera la participación de más de 59 unidades en el evento.

En conferencia de prensa Arnulfo Urbiola Román, Charly Herrera, Jesús Urbiola y el director del IMAC José Fernando Tenorio Govea, dieron a conocer los pormenores del evento. Se espera la participación de más de 60 unidades, los jóvenes proceden de Toluca, Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Guanajuato y la capital potosina.

La ruta se realizará los días 7 y 8 de febrero, la salida será a las 5 de la mañana de Rioverde.

Se recorrerán 380 kilómetros de pura ruta de brecha.

Se van a tener pasos técnicos de velocidad, se les recomienda no tirar basura en el trayecto que realizarán.

Se busca que la población conozca los lugares turísticos y la gastronomía.